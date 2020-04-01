Коронавирус в Воронеже: на средства защиты врачей из резерва выделили 16,2 миллиона
Как рассказала в прямом эфире из Дома журналистов главный эпидемиолог департамента здравоохранения области Ольга Дудникова, сегодня медслужба, в отличие от простых жителей, не испытывает недостатка масок для защиты от коронавируса.
- В связи с эпидемией из резервного фонда области выделили 16,2 миллиона рублей на приобретение средств индивидуальной защиты врачей, - рассказала Ольга Геннадиевна. – Запасов масок хватит на три недели напряженной работы, а в ближайшее время мы ожидаем очередную партию с расчетом на три месяца.
Со дня на день маски должны поступить и в аптеки. По данным департамента, в ведомственные аптеки уже сейчас их распределяют по регионам в соответствии с заявленными потребностями. Партия масок вскоре поступит и в коммерческую аптечную сеть. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
ИСТОЧНИК KP.RU