Коронавирус в Воронеже: на средства защиты врачей из резерва выделили 16,2 миллиона

1 Апр 2020 2020-04-01T12:01:24+03:00

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Как рассказала в прямом эфире из Дома журналистов главный эпидемиолог департамента здравоохранения области Ольга Дудникова, сегодня медслужба, в отличие от простых жителей, не испытывает недостатка масок для защиты от коронавируса.

- В связи с эпидемией из резервного фонда области выделили 16,2 миллиона рублей на приобретение средств индивидуальной защиты врачей, - рассказала Ольга Геннадиевна. – Запасов масок хватит на три недели напряженной работы, а в ближайшее время мы ожидаем очередную партию с расчетом на три месяца.

Со дня на день маски должны поступить и в аптеки. По данным департамента, в ведомственные аптеки уже сейчас их распределяют по регионам в соответствии с заявленными потребностями. Партия масок вскоре поступит и в коммерческую аптечную сеть. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

ИСТОЧНИК KP.RU