Артистка Камерного театра споет для воронежцев он-лайн
Воронежцы остаются дома в нерабочую неделю в связи с объявленной в регионе всеобщей самоизоляцией. Чтобы не заскучать, сидя на диване, культурные работники развлекают земляков он-лайн мероприятиями.
Например, 1 апреля прямую трансляцию из дома проведет КУЗИНА - воронежский дуэт продюсера и музыканта Никиты Бондаренко (Sheepray, KEXBR, Другое Дело) и актрисы Камерного театра Яны Кузиной.
Концерт будет транслироваться в соцсетях и YouTube.
Напомним, культурные учреждения приготовили большую он-лайн афишу мероприятий - Нерабочая неделя в Воронеже: трансляции «Женитьбы», «Пер Гюнта» и «Конька-горбунка»
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ИСТОЧНИК KP.RU