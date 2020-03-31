2020-03-31T16:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Артистка Камерного театра споет для воронежцев он-лайн

Яна Кузина устроит концерт с музыкантом
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Яна Кузина.Яна Кузина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцы остаются дома в нерабочую неделю в связи с объявленной в регионе всеобщей самоизоляцией. Чтобы не заскучать, сидя на диване, культурные работники развлекают земляков он-лайн мероприятиями.

Например, 1 апреля прямую трансляцию из дома проведет КУЗИНА - воронежский дуэт продюсера и музыканта Никиты Бондаренко (Sheepray, KEXBR, Другое Дело) и актрисы Камерного театра Яны Кузиной.

Концерт будет транслироваться в соцсетях и YouTube.

Напомним, культурные учреждения приготовили большую он-лайн афишу мероприятий - Нерабочая неделя в Воронеже: трансляции «Женитьбы», «Пер Гюнта» и «Конька-горбунка»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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