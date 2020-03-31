Нерабочая неделя в Воронеже: трансляции «Женитьбы», «Пер Гюнта» и «Конька-горбунка»

Культурные учреждения не дадут воронежцам заскучать дома в период самоизоляции по коронавирусу. В формате он-лайн работают библиотеки, музеи и театры. С каждым днем они выкладывают все больше контента на своих интернет-ресурсах - трансляции записей концертов и спектаклей, он-лайн мастер-классы, викторины, виртуальные экскурсии. Итак, в период нерабочей недели, по 5 апреля, сидя на диване, можно посмотреть много интересного.

БАЛЕТ "БОЛЕРО"

Так, раздел «Театр-онлайн» Воронежского театра оперы и балета пополнился записью еще одного спектакля. Теперь в рубрике «Театр на Ютубе» любители классики могут посмотреть одноактный балет "Болеро" на музыку одноименного сочинения Равеля в хореографии Александра Литягина. Напомним, также можно увидеть запись арии Эльвиры из оперы Верди «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос, а также концертный вариант оперы «Дон Жуан» Моцарта, записанный на прошлогоднем летнем фестивале «Раменье-Опера» у стен замка Ольденбургских.

"ПЕР ГЮНТ"

Воронежский концертный зал 31 марта с 9.00 до 21.00 предлагает посмотреть трансляцию концерта хора ВКЗ, а 1 и 2 апреля в это же время - спектакль «Пер Гюнт». Премьера масштабной философской пьесы Генрика Ибсена, считающейся шедевром мировой культуры, режиссер Александр Новиков поставил с юными актерами студии «Театральная, 17» с участием воспитанников художественного училища, известных воронежских артистов и оркестра ВКЗ.

Пер ГюнтФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"ЖЕНИТЬБА"

Кольцовский театр на этой неделе в рубрике «Без цензуры» на сайте театра покажет видео-интервью артистов Надежды Леоновой и Юрия Смышникова худруку театра Владимиру Петрову. А 3 и 4 апреля будет транслировать видеозаписи спектаклей «Как я стал…» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Никиты Рака и «Женитьбы» по пьесе Гоголя в постановке Анатолия Иванова. Кроме того, по-прежнему можно увидеть записи спектаклей «Арест» и «Чайка».

Юрий Смышников.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"КОНЕК-ГОРБУНОК"

Театр юного зрителя на своем сайте предлагает послушать 11 записей цикла сказок Оли Апрельской, прочитанных артистами ТЮЗа. А также трансляцию сказки «Конек-Горбунок». В постановке и декорации, и костюмы по-настоящему яркие. Кстати, парик Конька, символизирующий гриву и горбы, весит аж 8 килограммов. Неказистость своего героя Анастасия Бондарь, играющая Горбунка, передает не только постижерными ухищрениями, но и прихрамывающей пластикой. Бесподобен в роли Царя и Михаил Кривов. Также в своих соцсетях ТЮЗ запустил познавательную рубрику «Театральный словарь» - заходите узнать, что значит «амплуа».

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТАНЦАМ

6 апреля Камерный театр открывает новую рубрику «В движении»: участники танцевальной труппы научат желающих движению, а 8 апреля в прямом эфире в Инстаграм будет организован мастер-класс по партерной гимнастике.

КОНЦЕРТЫ

Филармония в своем аккаунте в ВКонтакте показывает сюжеты из видеоархива: интервью с пианистом Михаилом Лидским, выступление ансамбля «Балалайка» на World Music Festival в Индии (Хайдарабад), программу «Ансамбль «Воронежские девчата»: секреты закулисья», концерт ансамбля «Воронежские солисты».

На сайте Воронежского русского народного хора имени Массалитинова можно посмотреть видеоматериалы концерта из зала Чайковского, концерта «Посвящение Зыкиной» и фотовыставки головных уборов Воронежского хора.

ОЛИМПИАДА

Библиотека имени Никитина предлагает воронежцам посмотреть из дома цикл «По страницам мероприятий отдела музыкально-нотной литературы», поучаствовать в первом туре онлайн-олимпиады по экологии, послушать лекции в рамках краеведческого образовательного проекта для школьников «Мой Воронеж». Библиотека также подготовила видеообзор книг в рамках виртуального проекта «ЛитГид», тематический обзор «Из истории создания бессмертных романов Достоевского».

Воронежская областная детская библиотека обновила краеведческий ресурс «Детям о Воронежском крае», доступны онлайн-сервисы библиотеки. Можно задать вопросы библиографам и методистам с помощью виртуальной справочной службы или продлевать срок возврата книг.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО МУЗЕЯМ

Воронежский художественный музей имени Крамского на своих сайте и канале на YouTube, а также в группах в соцсетях показывает видео-гиды по основной экспозиции, видео-экскурсии по выставкам, видеорепортажи, музейные мультфильмы.

На сайте Воронежского краеведческого музея можно отправиться в виртуальный тур по его подразделениям: основному зданию на Плехановской, дому-музею Дурова. А также кораблю-музею «Гото Предестинация».

На "Гото Предестинации"Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Литературный музей имени Никитина помимо видео и онлайн трасляций экскурсий, запустил новый проект «Маршак-центр онлайн»: показ музейных программ для детей. В цикле «Воронежский литературный календарь» можно прочитать статьи о воронежских писателях, а также стихи и рассказы местных творцов.

Дворцовый комплекс «Ольденбургских» приглашает на онлайн-экскурсии по экспозиции Свитского корпуса и по территории Верхнего парка, а также на онлайн-лекции.

Музей-заповедник «Дивногорье» на своем сайте тоже приготовил виртуальный тур по заповедной территории, а также лекции и мастер-классы, проведенные музейными специалистами, и обзор предметов из фондов.

Музей-заповедник «Костенки» собрал на своем сайте каталоги раскопок, проводившихся на костенковских стоянках, виртуальные путеводители по выставкам «Мозаика древности» и «Первопроходцы каменного века» с фотографиями, текстовым и аудио-сопровождением. Также можно отправиться в виртуальный тур по музею, посмотреть докфильмы «Костенки. 135 лет исследований» и «Что мы знаем о костенковской Венере?», лекции о материальной культуре жителей костенковских стоянок. А в соцсетях выходит рубрика #музейнадиване, в рамках которой каждый день выходят посты о костенковских экспонатах.