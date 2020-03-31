2020-03-31T19:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выписали первых двух пациентов, переболевших коронавирусом

Девушка из Украины и житель столицы Черноземья подхватили заразу, путешествуя по Европе
Юрий КОЗЛОВ
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Анализы показали, что коронавирусом 23-летняя украинка и 36-летний воронежец уже не больны.Анализы показали, что коронавирусом 23-летняя украинка и 36-летний воронежец уже не больны.Фото: из архива «КП»
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В региональном правительстве сообщили о том, что выписали из Новоусманской районной больницы первых двух пациентов, излечившихся от коронавируса. Это 23-летняя гражданка Украины, постоянно проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Они перелетали авиалиниями внутри Европы. 15 марта вернулись из-за границы на машине. Вскоре у них обнаружили страшную болезнь.

Также выписали еще одного пациента, который контактировал с этими двумя зараженными, но, к счастью, сам не заболел. Еще один участник этой компании пока продолжает находиться в изолирующем боксе.

Таким образом, в больницах Воронежской области остаются шесть человек, зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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