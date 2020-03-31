В Воронежской области выписали первых двух пациентов, переболевших коронавирусом
В региональном правительстве сообщили о том, что выписали из Новоусманской районной больницы первых двух пациентов, излечившихся от коронавируса. Это 23-летняя гражданка Украины, постоянно проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Они перелетали авиалиниями внутри Европы. 15 марта вернулись из-за границы на машине. Вскоре у них обнаружили страшную болезнь.
Также выписали еще одного пациента, который контактировал с этими двумя зараженными, но, к счастью, сам не заболел. Еще один участник этой компании пока продолжает находиться в изолирующем боксе.
Таким образом, в больницах Воронежской области остаются шесть человек, зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU