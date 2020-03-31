2020-03-31T14:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции в Воронеже: какие штрафы предусмотрены

Тех, кто не останется в период изоляции дома, ждет наказание рублем?
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости. В Воронежской области с 31 марта и до особого распоряжения ввели режим всеобщей самоизоляции. Возникает логичный вопрос: «Что же будет за нарушение режима самоизоляции?»

- Ожидается, что на уровень подписания президентом скоро выйдут дополнения, принятые сегодня Госдумой. Речь идет об изменении в КоАП, ст. 6.3. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Ожидается, что нарушителей будут наказывать рублем. В административный кодекс Российской Федерации прописали наказание как для тех, кто впервые совершил проступок, так и для тех, кто попался повторно или стал виновником заражения или смерти другого человека.

Для граждан, нарушивших карантин, штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;

При повторном нарушении или в случае, если по вине гражданина или организации заразился человек, то наказание уже другое:

Для граждан до 300 тысяч рублей;

Для должностных лиц — до 500 тысяч рублей;

Для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Если ориентироваться на московский опыт, контролировать исполнение закона будет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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