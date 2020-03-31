В разгар эпидемии коронавируса в центре Воронежа с машины торгуют фруктами

31 Март 2020 2020-03-31T14:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В то время, как в Воронеже закрылись крупные магазины, а горожан просят оставаться дома, в самом центре города – у торгового центра «Европа» в Ленинском районе - прямо с газона продолжает работать предприимчивый торговец фруктами. Об этом в редакцию «КП»-Воронеж сообщил постоянный читатель Игорь. По его словам, нарушитель торгует здесь постоянно. Не стал исключением и вторник, 31 марта, когда в регионе объявили режим всеобщей самоизоляции.

- Когда попытался его сфотографировать, мужчина повел себя агрессивно: начал угрожать и бросаться киви и даже схватился за палку! - рассказал Игорь.

Мы передали информацию и фотографии в полицию, где пообещали принять меры к нарушителю.

ИСТОЧНИК KP.RU