2020-03-31T13:34:55+03:00
Общество

«КП-Воронеж» определила победителей голосования в фотоконкурсе «Мартовские котики»

Главный приз достается Софии Кэтвил с ее кошачьим селфи
Юлия ДИДЕНКО
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На фото наша очаровательная победительница.На фото наша очаровательная победительница.
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Мы наконец подвели итоги нашего ми-ми-мишного фотоконкурса «Мартовские котики». Целый месяц между хвостатыми питомцами шла ожесточенная борьба за первое место. Лидеры менялись, но в итоге наши читатели определились с победителем.

Итак, первое место достается Софии Кэтвил с ее кошачьим селфи. За нее отдали свои сердца аж 2045 раз. Хозяйка очаровательной модели получит от наших партнеров сертификат на услуги клиники «Здоровье животных» на 2500 рублей. Также компания «Фенко» подарит сертификат на 1000 рублей в кафе «Дворик». А торговая марка «Мнямс» вручит красотке целую корзину с лакомствами и кормами.

А второе место достается уличному мачо, который соблазнял котодевочек мартовскими серенадами. Он набрал 1841 голос. Ему также подарят сертификат на 1000 рублей в кафе «Дворик»..

С победителями мы свяжемся в ближайшее время для уточнения даты вручения призов в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

Благодарим всех за участие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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«КП-Воронеж» определила победителей голосования в фотоконкурсе «Мартовские котики»