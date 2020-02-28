2020-02-28T16:57:23+03:00
Общество

«КП-Воронеж» объявляет о начале голосования за самого очаровательного котика

Победителей фотоконкурса ждут отличные призы
Юлия ДИДЕНКО
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фото из открытых источников.фото из открытых источников.
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«Комсомолка» объявляет о начале самого ми-ми-мишного фотоконкурса «Мартовские котики». С 28 февраля по 31 марта размещайте на сайте «КП-Воронеж» снимок своего питомца, участвуйте в голосовании и выигрывайте призы от партнеров конкурса.

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Победителей ждет сертификат на услуги клиники «Здоровье животных» на 2500 рублей. Компания «Фенко» подарит два сертификата в кафе «Дворик» по 1000 рублей для двух участников, занявших первое и второе место.

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Но это еще не все! Торговая марка «Мнямс» приготовила для самых очаровательных кошек целую корзину с лакомствами и кормами.

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Участвуй в фотоконкурсе «КП-Воронеж» и выигрывай подарки!

Итоги конкурса мы опубликуем 31 марта в группе «Комсомольская правда - Новости Воронежа» и на нашем сайте. Всем удачи!

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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