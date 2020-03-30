Прокуратура проведет проверку по факту отключения воды и отопления в 150 домах Воронежа
Прокуратура Воронежа проведет проверку по факту отключения водоснабжения и отопления жителям Советского района, которое произошло 29 и 30 марта, в самый разгар карантина по коронавирусу, когда особенно важно следить за личной гигиеной.
Напомним, вода из-за аварии на трубопроводе пропала у жителей 150 многоэтажных домов, где проживает более 38 тысяч человек. Порыв произошел сразу в двух местах: на проспекте Патриотов, 9 и на Холмистой, 56.
Сотрудники прокуратуры выяснят, в чем причина ЧП. Если окажется, что это вина конкретного должностного лица или организации, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU