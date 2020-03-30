В Воронеже из-за новой аварии без воды осталась большая часть Советского района

30 Март 2020 2020-03-30T09:38:11+03:00

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В ночь на 30 марта произошла утечка на магистральном водопроводе диаметров 900 миллиметров в районе улицы Холмистой. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». По данным этой коммунальной организации без воды осталась большая часть Советского района, кроме микрорайонов Тенистый, Придонской, 1 мая. Причем в последнем она есть, но течет тоненькой струйкой. Впрочем и в «РВК-Воронеж» отметили, что и в этих трех микрорайонах может быть снижено давление. А значит, схожая ситуация, скорее всего и в Тенистом, и в Придонском.

Специалисты оценивают варианты переключений на резервные линии, чтобы начать давать воду хотя бы в часть домов Советского района, на данный момент ее лишенных. В то же время аварию, случившуюся 29 марта в районе проспекта Патриотов, из-за которой воды лишились около десятка домов, ликвидировали. Так утверждают в «РВК-Воронеж». Впрочем, учитывая новую, гораздо более масштабную аварию, ликвидацию старой, наверное, никто и не заметил.

В городском пресс-центре ЖКХ сообщили, что в 10.30 начнут подвоз технической воды в бочках во дворы домов: №3 по ул. Перхоровича; № 15 на ул. Южно-Моравская и № 3 по ул. Юлюса Янониса.

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ИСТОЧНИК KP.RU