2020-03-29T16:00:15+03:00
Общество

В «РВК-Воронеж» рассказали, из-за чего лишились воды жители Советского района

Оказалось, что случилась крупная утечка на водопроводе
Юрий КОЗЛОВ
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На улице Олеко Дундича начали подвозить техническую воду.На улице Олеко Дундича начали подвозить техническую воду.Фото: предоставлено городским пресс-центром ЖКХ.
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В «РВК-Воронеж» рассказали об аварии, лишившей жителей домов по крайней мере на восьми улицах Советского района.

- На водопроводе диаметров 600 миллиметров в районе БСМП произошла крупная утечка, – сообщили в коммунальной организации. - Ее обнаружили сотрудники диспетчерской службы, в 12.08 заметившие падения давления в системе. На место ЧП приехала ремонтная бригада, определившая место утечки и сделавшие переключение участка на другую линию. Прорванный участок чинят без полного отключения воды, но ее может не быть из-за снижения давления у жителей верхних этажей квартала, ограниченного улицами Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Комарова и проспектом Патриотов. Работы осложняются тем, что водопровод проложен на глубине семь метров. Утечку ликвидируют шесть единиц техники, в том числе два экскаватора, гидромолот и мобильная перекачивающая станция. О конкретных сроках устранения аварии пока сказать сложно.

Напомним, воду подвезли во двор дома № 25 на улице Олеко Дундича и к дому № 9 на улице Путиловской, а к 16.00 обещали доставить ее во двор дома № 15 по улице Южно-Моравская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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