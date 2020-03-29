Воронежцев возмутило решение властей распустить прилетевших из Таиланда туристов по домам

29 Март 2020 2020-03-29T23:20:07+03:00

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Воронежцев возмутило решение властей распустить всех 207 прилетевших из Таиланда туристов на самоизоляцию. Местные жители беспокоятся о том, что никто из них не будет сидеть дома. Свое мнение они массово высказали в соцсетях.

Напомним, самолет с россиянами приземлился в столице Черноземья в воскресенье, 29 марта, в 12.15. Уже через несколько часов их развезли по домам на специально подготовленных автобусах из-за того, что ни у кого из прилетевших не было температуры.

Горожане восприняли это единогласно негативно.

- Вряд ли стоит ожидать добросовестного соблюдения режима самоизоляции от людей, которые в разгар пандемии попёрлись на отдых в Юго-Восточную Азию, - написала местная жительница.

Воронежцы предположили, что некоторые туристы выпили перед полетом таблетку жаропонижающего, чтобы их отпустили, а теперь пойдут по магазинам и распространят вирус по городу и области.

В правительстве региона пояснили, что самоизолированных будут посещать медики. А на десятый день после прилета у них возьмут анализы.Также всем им раздали инструкции, как быть на карантине, куда звонить при ухудшении состояния, как дома проводить дезинфекцию. Кроме того, все они получили предписание с запретом покидать дом. Но как тщательно это будет контролироваться - неизвестно.

Кстати, среди 207 прилетевших 90 воронежцев, остальные – жители 12 регионов России. В Таиланде по актуальной информации от коронавируса умерли семь человек, заразились этой страшной болезнью 1388, пока только 97 из них выздоровели. А в Воронежской области число людей, госпитализированных с подозрением на Covid-19, увеличилось на четыре человека. Сейчас их 38. Не изменилось число заразившихся - шесть, их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU