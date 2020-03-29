Воронежцев, из-за угрозы коронавируса находящихся на самоизоляции, стало на 139 больше

29 Март 2020 2020-03-29T20:32:12+03:00

Свою роль сыграло прибытие в наш аэропорт самолета из Таиланда

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В правительстве Воронежской области сообщили о резком увеличении числа жителей региона, находящихся под наблюдением на дому. Их число увеличилось на 139 и достигло 2326 человек.

Впрочем, это было событием ожидаемым. В самолете, прилетевшем 29 марта из таиландского курорта Пхукет, было 90 воронежцев. Еще 49 вернувшихся из-за границы вполне могли обнаружить за сутки.

В то же время число зараженных коронавирусом остается неизменным – шесть. Также с утра 29 марта не изменилось количество жителей области, находящихся в больницей с подозрением на эту заразу, - 38.

ИСТОЧНИК KP.RU