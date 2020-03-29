2020-03-29T16:26:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежском аэропорту не взяли анализы на коронавирус у 207 прилетевших из Таиланда россиян

Власти объяснили причины этого
Юрий КОЗЛОВ
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Туристов встречали несколько автобусов и машин полиции.Туристов встречали несколько автобусов и машин полиции.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.
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Стало известно, что у 207 россиян, прилетевших из таиландского курорта Пхукет в аэропорт Воронежа, не взяли анализы на коронавирус. В региональном правительстве пояснили причины:

- Их берут сразу только при проявлении симптомов ОРВИ. Среди пассажиров этого рейса таких, к счастью, не оказалось. Но анализы у них возьмут обязательно на десятый день после прилета. И, конечно, если все же появятся симптомы ОРВИ. Кроме того, им раздали инструкции, как быть на самоизоляции, куда звонить при ухудшении состояния, как дома проводить дезинфекцию.

Напомним, среди 207 прилетевших 90 воронежцев, остальные – жители 12 регионов России. В Таиланде по актуальной информации от коронавируса умерли семь человек, заразились этой страшной болезнью 1388, пока только 97 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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