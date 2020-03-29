В Воронежской области в первый день коронавирусных каникул случилось 118 пожаров

29 Март 2020 2020-03-29T09:51:24+03:00

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В региональном ГУ МЧС бьют тревогу: в первый же день объявленных из-за пандемии коронавируса каникул – 28 марта – в нашей области произошло аж 118 пожаров. В 82 случаях горела трава. Самый крупный пожар случился в районе садоводческого товарищества «Щит» Новоусманского района. Там выгорело почти 30 гектаров травы.

Напомним, в правительстве области решили, что в этом году противопожарный режим, когда нельзя будет развести костры, введут раньше – с 15 апреля. Ну а пока в соцсетях уже появились посты, что в лесах появились веселые компании, мало того, что в опасные времена не соблюдающие социальную дистанцию, так еще и мусор за собой не убирающие.

Власти напоминают: нерабочей предстоящую неделю сделали не для поездки на природу и жарения шашлыков, а для максимальной изоляции людей для их же безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU