2020-03-27T17:23:55+03:00
Общество

В Воронежской области введут особый противопожарный режим с 15 апреля

Из-за теплой погоды пришлось раньше вводить эту меру
Олег ИВАНОВ
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С начала года, по статистике регионального ГУ МЧС, произошло 1456 пожараС начала года, по статистике регионального ГУ МЧС, произошло 1456 пожараФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В связи с резким ростом ландшафтных пожаров из-за теплой погоды, в Воронежской области решили ввести особый противопожарный режим с 15 апреля. Хотя обычно к этой мере прибегают только к 30 апреля.

С начала года, по статистике регионального ГУ МЧС, произошло 1456 пожара. Для сравнения в 2019-ом - 613. То есть рост составил 137,5%. Наибольшее количество пожаров произошло в Лискинском - 91, Семилукском - 78, и Бутурлиновском - 72 районах.

Во многом такие числа сложились из-за загорания сухой травы – их уже случилось 776, а в прошлом году к аналогичному моменту - 0.

- Практически все травяные палы происходят по вине человека. Они распространяются на очень большие расстояния. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение, - объясняют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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