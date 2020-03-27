Воронежцы горюют по разрушаемому парку «Танаис»

27 Март 2020 2020-03-27T18:56:06+03:00

Власти обещают поставить новые аттракционы взамен старых, но для многих с ними уходит детство

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В паблике «Типичный Воронеж» размещают грустные посты о разрушении парка «Танаис». Как утверждают местные жители, там доламывают старые аттракционы. Парк ждет реконструкция. Впрочем, даже на старых каруселях до последнего времени катались школьники. И это во время пандемии коронавируса. Авторы постов отмечают, что будут скучать по парку своего детства.

- Сейчас идет оценка состояния игрового оборудования парка, часть аттракционов демонтируют. Территория огорожена, соответствующие уведомления размещены. В перспективе должны появиться новые аттракционы, - сообщили в мэрии Воронежа.

Пока посещение парков под запретом. Впрочем, даже когда его снимут, проходить по «Танаису» тем, кто вырос, гуляя в нем, будет грустно. Надеемся, что власти сдержат слово, и новые аттракционы сделают не хуже старых.

ИСТОЧНИК KP.RU