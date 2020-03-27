2020-03-27T17:04:41+03:00
Общество

Воронежские власти объяснили, как будут закрывать парки

Ворота будут на запоре, сотрудники муниципальных предприятий будут призывать горожан не входить внутрь
Юрий КОЗЛОВ
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В эти теплые выходные погулять в парках не получится.В эти теплые выходные погулять в парках не получится.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии Воронежа пояснили, как будут соблюдать распоряжение губернатора о запрете посещения парков в период пандемии коронавируса с 28 марта по 5 апреля:

- Все имеющиеся ворота и шлагбаумы будут закрыты, на входах будут размещены соответствующие объявления. В парках, где есть радио, по нему будут транслировать аналогичную информацию. Работники муниципальных предприятий «ЭкоЦентр» и «Зеленхоз» будут дежурить в наиболее популярных парках, призывать горожан временно не гулять там и советовать вернуться домой.

В то же время в городской администрации четко дали понять, что никто не будет штрафовать посетителей парков и насильно выгонять их оттуда. В мэрии рассчитывают на сознательность и ответственность воронежцев. Люди должны понимать, что эти ограничения принимают исключительно для сохранения их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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