Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта

26 Март 2020 2020-03-26T15:52:26+03:00

Пока они продлятся по 5 апреля

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Воронежский государственный университет отправляет студентов на каникулы в соответствии с приказом № 484 Министерства образования и науки России от 25 марта. Это связано с решенияем президента сделать следующую неделю нерабочей. Сообщение с соответствующим приказом ВГУ появилось на официальном портале вуза.

Учебный процесс в ВГУ возобновится с 6 апреля - с применением дистанционных технологий. Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, школьники тоже находятся на каникулах. С 6 апреля они тоже начнут обучение дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU