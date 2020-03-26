Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта
Пока они продлятся по 5 апреля
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский государственный университет отправляет студентов на каникулы в соответствии с приказом № 484 Министерства образования и науки России от 25 марта. Это связано с решенияем президента сделать следующую неделю нерабочей. Сообщение с соответствующим приказом ВГУ появилось на официальном портале вуза.
Учебный процесс в ВГУ возобновится с 6 апреля - с применением дистанционных технологий. Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.
Напомним, школьники тоже находятся на каникулах. С 6 апреля они тоже начнут обучение дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU