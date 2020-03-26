Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T16:29:37+03:00

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Школьники Воронежской области приступят к дистанционному обучению не с 31 марта, как предполагалось ранее, а с 6 апреля. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Решение связано с указом президента сделать следующую неделю нерабочей.

Напомним, на досрочный отдых ребят отправили с 17 марта. Изначально выйти на учебу они должны были 25 числа, но из-за ситуации с COVID - 19 каникулы растянулись до 30 марта. И вот теперь отдых снова продлен. Как и сообщил региональный департамент образования, по его окончании школьников ждет домашнее обучение. Когда ребята вернутся за привычные парты - неизвестно. Все будет зависеть от эпидобстановки в регионе.

По вопросам дистанционного образования начала работу областная «горячая линия» 8 (473) 210-07-24. По этому номеру школьники, родители и педагоги могут получить всю информацию о новой форме занятий.

Как будет организованно обучение на дому, где будут размещать задания и какие технические средства понадобятся для их выполнения - читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU