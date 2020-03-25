2020-03-25T14:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области начали подомовой объезд вернувшихся из-за рубежа жителей

Им раздают памятки и обязательства о самоизоляции
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области начали подомовой объезд недавно вернувшихся из-за рубежа жителей. Мобильные бригады будут вручать уведомление – это обязательство о самоизоляции согласно решению главного санврача России Анны Поповой. Бригады соберут из сотрудников полиции, департамента здравоохранения и муниципалитетов.

Также будут раздавать памятки и инструкциями о том, как дезинфицировать жилье и как вести себя при проявлении клинических симптомов.

Напомним, за прошедшие сутки еще один воронежец оказался в больнице с подозрением на COVID - 19.Об этом сообщил областном оперштабе по борьбе с коронавирусом. По данным на 10 часов 25 марта, подтвержденных случаев новой инфекции в регионе шесть.

В региональном департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по коронавирусу: 212-64-42. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Также получить консультацию можно у специалистов Роспотребнадзора по Воронежской области по номеру: 8-800-201-59-78. «Горячая линия» работает по будням с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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