2020-03-25T14:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области до 1 июля отменяют все массовые мероприятия

Пока есть два исключения – День Победы и детские лагеря
Юрий КОЗЛОВ
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По улицам сейчас лучше ходить небольшими группами и в медицинских масках.По улицам сейчас лучше ходить небольшими группами и в медицинских масках.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В правительстве региона сообщили об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области до 1 июля 2020 года. Их собираются перенести на осень.

При этом есть два исключения:

1. празднование Дня Победы. К нему пока готовятся по заранее утвержденному плану. В то же время ждут рекомендаций федеральных властей по мере изменения ситуации с коронавирусом;

2. организация детского отдыха. Подготовка к нему идет с применением повышенных мер безопасности. В то же время и по этому вопросу ожидают рекомендаций федерального центра.

Напомним, по данным на 10 часов 25 марта, в Воронежской области находятся шесть человек, заболевших коронавирусом. Это 24-летний парень, который путешествовал по Европе с двумя другими заболевшими, 60-летний воронежец, отдыхавший на лыжном курорте в Австрии, 29-летняя женщина, которая с прошлого сентября жила в США, и 38-летний воронежец, ездивший на круизном лайнере по Карибскому бассейну. А также еще раньше попавшая в больницу 23-летняя гражданка Украины, проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Их состояние на данный момент удовлетворительное.

В стационарах остаются 30 пациентов, которых проверяют на коронавирус. На дому наблюдают 424 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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