2020-03-25T10:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки госпитализировали еще одного воронежца с подозрением на коронавирус

Больше сотни людей добавилось на домашнем наблюдении
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки еще один воронежец оказался в больнице с подозрением на COVID - 19.Об этом сообщил областном оперштабе по борьбе с коронавирусом. По данным на 10 часов 25 марта, подтвержденных случаев новой инфекции в регионе шесть, Это 24-летний парень, который путешествовал по Европе с двумя другими заболевшими, 60-летний воронежец, отдыхавший на лыжном курорте в Австрии, 29-летняя женщина, которая с прошлого сентября жила в США, и 38-летний воронежец, путешествовавший на круизном лайнере по Карибскому бассейну. Их состояние удовлетворительное.

Под наблюдением в стационарах остаются 30 пациентов. За сутки более чем на сотню увеличилось количество наблюдаемых на дому, сейчас их 424.

Напомним, в региональном департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по коронавирусу: 212-64-42. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Также получить консультацию можно у специалистов Роспотребнадзора по Воронежской области по номеру: 8-800-201-59-78. «Горячая линия» работает по будням с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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