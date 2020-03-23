В Воронежской области на карантин посадили 356 местных жителей

23 Март 2020 2020-03-23T18:14:54+03:00

Изолированные либо прилетели из других стран, либо контактировали с ними

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В Воронежской области на карантин из-за коронавируса отправили 356 человек. Изолированные либо прилетели из других стран, либо контактировали с ними. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 23 марта.

Также в регионе нет новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. В стационарах области наблюдается 32 человека, у них взяты анализы на коронавирус. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

- В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению области не превышает эпидемических порогов. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем регионального департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора, - прокомментировали в правительстве.

Напомним, в Новоусманской районной больнице Воронежской области находятся два человека, заразившиеся коронавирусом: 23-летняя жительница Украина, постоянно проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Еще один наш земляк, подхвативший эту болезнь, велосипедист Игорь Боев, находится в госпитале в столице ОАЭ Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU