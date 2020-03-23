Воронежский «Театр равных» из-за коронавируса перенес премьеру

23 Март 2020 2020-03-23T07:33:33+03:00

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«Театр равных» перенес премьеру спектакля «Эти свободные бабочки» в связи с ограничениями на массовые культурные мероприятия из-за борьбы с распространением коронавируса.

- Премьеру приходится передвинуть на неопределенный срок. Спектакль будет показан в Воронеже не раньше середины апреля. Все билеты на спектакль действительны и прийти можно будет на любой из показов после отмены карантина, - сообщили в дирекции инклюзивной труппы. - Сейчас театр находится в творческом отпуске: отменены гастрольные выезды во Владимир, Липецк, Кемерово, Сергиев Посад и Белгород. Также отменены все репертуарные показы спектаклей в Воронеже. Запланированный на август гастрольный тур по Беларуси также исключен из графика театра.

Как только будет снят карантин, театр приступит к постановке сразу двух новых спектаклей и спектакля-читки «Голос отца». А также покажет около 20-30 раз «Эти свободные бабочки», которые не войдут в репертуар театра.

Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU