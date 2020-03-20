В департаменте здравоохранения воронежцам с недомоганием рекомендуют не ходить в поликлиники
В региональном департаменте здравоохранения рекомендуют воронежцам с недомоганием, прибывшим из зарубежных стран, не ходить в поликлиники, а вызывать врача на дом. Опять же эта мера связана с новым коронавирусом COVID-19.
- Вызвать врача необходимо в случае повышения температуры, появления кашля, насморка и других симптомов. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация. Если вы контактировали с инфекционным больным во время пребывания на эпидемически неблагополучной территории, об этом нужно сообщить врачу, - напоминают в облздраве.
Для ответов на вопросы о новой коронавирусной инфекции в департаменте сейчас работает специальная горячая линия - телефон 212-64-42. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Отметим, что медики рассказали подробности о путешественниках, вернувшихся в Воронеж с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU