В департаменте здравоохранения воронежцам с недомоганием рекомендуют не ходить в поликлиники

20 Март 2020 2020-03-20T10:07:03+03:00

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В региональном департаменте здравоохранения рекомендуют воронежцам с недомоганием, прибывшим из зарубежных стран, не ходить в поликлиники, а вызывать врача на дом. Опять же эта мера связана с новым коронавирусом COVID-19.

- Вызвать врача необходимо в случае повышения температуры, появления кашля, насморка и других симптомов. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация. Если вы контактировали с инфекционным больным во время пребывания на эпидемически неблагополучной территории, об этом нужно сообщить врачу, - напоминают в облздраве.

Для ответов на вопросы о новой коронавирусной инфекции в департаменте сейчас работает специальная горячая линия - телефон 212-64-42. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Отметим, что медики рассказали подробности о путешественниках, вернувшихся в Воронеж с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU