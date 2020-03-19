В Воронеже из-за коронавируса два кинотеатра приостановили показы до 10 апреля

19 Март 2020 2020-03-19T19:22:48+03:00

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Два воронежских кинотеатра - в ТРЦ "Арена" и "Синема парк" в Центре Галереи Чижова - до 10 апреля временно закрылись на карантин в связи с борьбой с распространением коронавируса. В редакцию "КП" соответствующее письмо прислала дирекция Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

- Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры Объединенной сети – одна из наших приоритетных задач. Будучи социально ответственными при организации кинопоказов, мы внимательно следим за развитием ситуации с распространением короновируса и предпринимаемыми органами власти действиями для его предотвращения. В рамках исполнения решения заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории Воронежской области №9 от 18.03.2020 г. кинотеатры Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в Воронеже временно приостанавливают коммерческие кинопоказы. Данные ограничения носят временный характер и будут действовать до 10 апреля. О всех изменениях в деятельности кинотеатров будем сообщать дополнительно, - отметили в письме представители Объединенной сети.

Пока в штатном режиме работают кинотеатры "Спартак", "Пролетарий", Star&Mlad, "Левый берег", "Юность", "Максимир". В них проводят дополнительные санитарные уборки с дезинфекторами. В "Максимире" кроме того, не продают больше 50 билетов в один кинозал.

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ИСТОЧНИК KP.RU