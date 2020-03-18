В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца

18 Март 2020 2020-03-18T19:16:06+03:00

Отметим, что до этого всем школам России рекомендовали увеличить весенние каникулы с 23 по 12 апреля Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Правда, есть вероятность, что и этот срок не окончательный

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В школах Воронежа и области продлевают каникулы до 30 марта. И это как минимум - рассматривается и дальнейшее продлением этого незапланированного отдыха для мальчишек и девчонок. О решении сообщили 18 марта в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Отметим, что до этого всем школам России рекомендовали увеличить весенние каникулы с 23 по 12 апреля. Но так как правительство Воронежской области и мэр города уже приняли решение о роспуске школьников с 17 по 24 марта, видимо, решили пока ограничиться двумя неделями.

До этого об уходе на карантин на две недели заявили в ВГУ. Позже еще четыре воронежских вуза решили перейти на дистанционное обучение. В больницах запретили напрямую передавать продукты. В тюрьмах запретили свидания, чтобы защитить осужденных от коронавируса. А на свадьбы попросили приглашать не больше 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU