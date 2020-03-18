Каникулы воронежским школьникам могут продлить до 12 апреля из-за коронавируса
Все школы России отправят на большие весенние каникулы с 23 по 12 апреля. Об этом заявили федеральные власти. Эта мера направлена на сдерживание масштабов распространения коронавирусной инфекции по всей стране.
Но правительство Воронежской области и мэр города уже приняли решение о роспуске школьников с 17 по 24 марта. Будет ли продлен этот срок дальше – в администрации еще не решили. Вероятно, чиновники будут опираться на результаты еженедельного мониторинга количества заболевших и обстановку с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU