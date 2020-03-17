В летнюю ремонтную кампанию «РВК-Воронеж» заменит почти два километра сетей

17 Март 2020 2020-03-17T18:18:01+03:00

В соответствии с планом мероприятий производственной программы до конца августа 2020 года «РВК-Воронеж» планирует переложить и отремонтировать 1,8 тысяч метров водопроводных и канализационных сетей

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В настоящее время завершается перекладка водопроводных линий диаметром 110 мм в микрорайоне Сомово, а также в районе улиц Марии Расковой и Дубовая. В ближайших планах – работы на участках сетей на улицах Владимира Невского, Сеченова, Средне-московской. Всего в графике работ 17 участков в разных районах города.

«Перекладка 260-ти метров водовода в районе улицы Крылова станет сложным проектом весенне-летней ремонтной кампании этого года. Основную часть трубы на этом участке мы проложим с помощью специальной установки горизонтально-направленного бурения, которая позволяет 80% работ проводить под землей, без разрытий траншей и котлованов. А там, где много подземных коммуникаций и сложный рельеф – будем работать практически вручную, с саперской аккуратностью», - рассказал начальник участка по водопроводу цеха ремонта сетей Евгений Токарев.

Перекладка участка канализационной сети уже началась в районе дома №11улицы Туполева. Объект также непростой: работы там ведутся открытым способом, поскольку изношенный чугунный трубопровопод залегает на глубине около 3 метров и другие методы демонтажа неприемлемы. Сети водоотведения будут также заменены на улицах Солнечный сквер, Мазлумова, Богдана Хмельницкого.

Напомним, мероприятия производственной программы «РВК-Воронеж» выполняет за собственные средства дополнительно к тем, что утверждены в инвестиционной программе предприятия.