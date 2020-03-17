2020-03-17T18:18:01+03:00
Общество

В летнюю ремонтную кампанию «РВК-Воронеж» заменит почти два километра сетей

В соответствии с планом мероприятий производственной программы до конца августа 2020 года «РВК-Воронеж» планирует переложить и отремонтировать 1,8 тысяч метров водопроводных и канализационных сетей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В настоящее время завершается перекладка водопроводных линий диаметром 110 мм в микрорайоне Сомово, а также в районе улиц Марии Расковой и Дубовая. В ближайших планах – работы на участках сетей на улицах Владимира Невского, Сеченова, Средне-московской. Всего в графике работ 17 участков в разных районах города.

«Перекладка 260-ти метров водовода в районе улицы Крылова станет сложным проектом весенне-летней ремонтной кампании этого года. Основную часть трубы на этом участке мы проложим с помощью специальной установки горизонтально-направленного бурения, которая позволяет 80% работ проводить под землей, без разрытий траншей и котлованов. А там, где много подземных коммуникаций и сложный рельеф – будем работать практически вручную, с саперской аккуратностью», - рассказал начальник участка по водопроводу цеха ремонта сетей Евгений Токарев.

Перекладка участка канализационной сети уже началась в районе дома №11улицы Туполева. Объект также непростой: работы там ведутся открытым способом, поскольку изношенный чугунный трубопровопод залегает на глубине около 3 метров и другие методы демонтажа неприемлемы. Сети водоотведения будут также заменены на улицах Солнечный сквер, Мазлумова, Богдана Хмельницкого.

Напомним, мероприятия производственной программы «РВК-Воронеж» выполняет за собственные средства дополнительно к тем, что утверждены в инвестиционной программе предприятия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти назвали фейком слухи о ночной дезинфекции Воронежа с военных вертолетов
Губернатор Воронежской области досрочно вышел из отпуска
В мэрии Воронежа подсчитали силу ажиотажа на продукты
В больницах Воронежа из-за коронавируса запретят напрямую передавать продукты
В Воронеже из-за коронавируса дезинфицируют автобусы
В летнюю ремонтную кампанию «РВК-Воронеж» заменит почти два километра сетей
Актриса воронежского Камерного театра поругалась с сотрудником «Квадры» из-за мусора
В Воронежской области поймали банду, похитившую овец на два миллиона рублей
В райцентре Воронежской области нашли тело мужчины с огнестрельной раной
Из-за коронавируса перенесены все матчи воронежского «Факела»
В Воронеже из-за коронавируса перенесли фестиваль независимых театров "Центр"
В Воронеже в апреле планируют снести каток «Северное сияние»
Воронежцы жалуются на начало работ на участке у Северного авторынка до слушаний
Воронежцев напугали стремительно пустеющие полки крупных магазинов
В бесплатном лектории Tele2 воронежцы узнают, как сделать интересное медиа
В Воронеже поймали квартирного вора, укравшего компьютер
В Воронеже на маршруте № 49 к «ГАЗелям» прибавили три автобуса побольше
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт Артура Пирожкова
В Воронежской области усилят контроль за соблюдением законодательства, позволяющего снизить риски паводков
В Воронеже автоледи оштрафовали на 1500 рублей за проезд по обочине благодаря видео в интернете
В Воронеже с утра эвакуировали бизнес-центр
Воронежский заповедник показал лебедей на торфяном болоте
Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, собираясь купить медицинские маски через интернет
У женщины, снятой с поезда в Воронежской области, не подтвердили коронавирус
В Воронеже Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в формат он-лайн из-за коронавируса
В Воронеже у двух непальских студенток заподозрили коронавирус
На премию «Добронежец-2020» подали около 400 заявок
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В Нововоронеже прошел хоккейный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности