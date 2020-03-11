2020-03-11T19:41:37+03:00
Общество

Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк

Правда, большинство машин оформлено на бывшую супругу Сергея Колодяжного
Олег ИВАНОВ
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В декларациях ректор не указывал каких-либо автомобилейВ декларациях ректор не указывал каких-либо автомобилейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Появляются все новые подробности по делу главы воронежского опорного вуза Сергея Колодяжного: за информацией о недвижимости за рубежом, которая была оформлена на экс-супругу ректора, последовала новость о найденном автопарке.

Так, по сообщениям источника близкого к расследованию, выяснилось, что на бывшую спутницу Сергея Колодяжного оформлены сразу четыре автомобиля - Mini Cooper, Hyundai Genesis, Mercedes E 200 и Infiniti QX56 – их стоимость, в зависимости от года выпуска, может колебаться, но, как правило, это машины стоимостью несколько миллионов рублей.

Интересно, что последний раз в декларации Сергея Колодяжного супруга значилась в 2015 году. Тогда, судя по документам, собственного заработка у нее не было. После этого семья Колодяжных распалась, хотя вместе они воспитывают дочь.

Еще одна «находка» - Ford Mustang. Вот только этот спорткар может принадлежать уже самому ректору. Но в этом случае непонятно, почему автомобиль не указан в декларации Сергея Колодяжного.

Напомним, главу ВГТУ Сергея Колодяжного обвиняют в том, что он получил от подчиненного два миллиона рублей.

Ранее ректора воронежского опорного вуза решили оставить под стражей до 28 апреля. Однако поступила апелляция. Как сообщили в Ленинском районном суде, утром 11 марта жалоба должна быть уже в Воронежском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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