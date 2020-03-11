2020-03-11T16:26:25+03:00
Общество

У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции

У самого Сергея Колодяжного обнаружили 3 млн рублей наличными в разной валюте
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Выяснилось, что у бывшей жены ректора открыты счета за границейВыяснилось, что у бывшей жены ректора открыты счета за границейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На экс-супругу ректора опорного вуза оформлен дом в Италии и квартира в Турции. Документы на недвижимость, как сообщил «КП-Воронеж» знакомый с ситуацией источник, были найдены во время обысков по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Напомним, главу ВГТУ Сергея Колодяжного обвиняют в том, что он получил от подчиненного два миллиона рублей.

Кроме того, выяснилось, что у бывшей жены ректора открыты счета за границей, а у самого Сергея Колодяжного обнаружили 3 млн рублей наличными в разной валюте.

Впрочем, арестованный за взятку ректор опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей. Интересно, что последний раз в декларации Сергея Колодяжного супруга значилась в 2015 году. Тогда, судя по документам, собственного заработка у нее не было. После этого семья Колодяжных распалась, хотя вместе они воспитывают дочь.

Ранее ректора воронежского опорного вуза решили оставить под стражей до 28 апреля. Однако поступила апелляция. Как сообщили в Ленинском районном суде, утром 11 марта жалоба должна быть уже в Воронежском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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