Прокуратура проконтролирует расследование случая со стрельбой воронежского подростка в своего сверстника

11 Март 2020 2020-03-11T15:28:16+03:00

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Лискинская межрайонная прокуратура проконтролирует ход проверки по факту стрельбы подростка из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Напомним, случай произошел 8 марта в Тресоруковском сельском поселении. Несовершеннолетний стрелок выпустил в своего сверстника несколько пуль из-за отказа дать денег на сигареты. В результате ребенок получил поверхностные ранения и ссадины живота и ног. Мать потерпевшего написала заявление в полицию. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

Прокурор изъял из отдела МВД России по Лискинскому району материалы проверки и передал их в следственный отдел по городу Лиски СКР по Воронежской области для проведения дальнейшем проверки. Правоохранители тщательно изучают доводы участвующих в конфликте сторон, законность нахождения в пользовании несовершеннолетнего пневматического оружия, а также иные значимые для оценки произошедшего факты.

Кроме того межрайонная прокуратура даст правовую оценку действий либо бездействия органов и учреждений системы профилактики. О ее результатах сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU