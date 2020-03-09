В Воронежской области школьник выстрелил в другого из травматического пистолета за отказ дать денег

9 Март 2020 2020-03-09T20:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские начали проверку по факту инцидента со стрельбой школьником из пневматического пистолета в Лискинском районе.

Шокирующий случай произошел днем 8 марта в селе Нижнемарьино. В полицию обратилась мать 11-летнего ребенка. Мальчик играл в компании детей. По словам матери, к ее сыну подошел 12-летний подросток из его же школы и попросил денег на сигареты. Получив отказ, он достал пневматический пистолет, пригрозил, что выстрелит, и действительно сделал это. Пуля попала в живот мальчику, он бросился бежать. Возвращаться домой ему пришлось через мостик, где он снова встретил обидчика с пистолетом, тот снова начал стрелять по ногам ребенку. Его остановили старшие подростки.

Мать отвела пострадавшего сына в травмпункт, где зафиксировали травмы и обработали их. По словам матери, сын пожаловался, что обидчик приносит оружие и в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU