2020-03-09T20:37:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области школьник выстрелил в другого из травматического пистолета за отказ дать денег

Инцидент произошел в Лискинском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские начали проверку по факту инцидента со стрельбой школьником из пневматического пистолета в Лискинском районе.

Шокирующий случай произошел днем 8 марта в селе Нижнемарьино. В полицию обратилась мать 11-летнего ребенка. Мальчик играл в компании детей. По словам матери, к ее сыну подошел 12-летний подросток из его же школы и попросил денег на сигареты. Получив отказ, он достал пневматический пистолет, пригрозил, что выстрелит, и действительно сделал это. Пуля попала в живот мальчику, он бросился бежать. Возвращаться домой ему пришлось через мостик, где он снова встретил обидчика с пистолетом, тот снова начал стрелять по ногам ребенку. Его остановили старшие подростки.

Мать отвела пострадавшего сына в травмпункт, где зафиксировали травмы и обработали их. По словам матери, сын пожаловался, что обидчик приносит оружие и в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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