«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного

4 Март 2020 2020-03-04T17:38:16+03:00

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Ректора опорного вуза отправили на два месяца в СИЗО. Сергея Колодяжного подозревают во взятке в два миллиона рублей. Корреспондент «КП-Воронеж» поговорил со студентами и выяснил, какая обстановка царит после случившегося в вузе. По понятным причинам ребята попросили не указывать их имена.

- Мне кажется, что всем все равно. Каждый занят своими проблемами. С ректором мы только здороваемся. На этом общение заканчивается, - рассказала одна из студенток.

- Обстановка выглядит напряженной. Преподаватели боятся проверок. Но по большому счету, все как обычно. Немного обсуждаем эту тему на парах, - пояснил другой учащийся ВГТУ.

Студенты также отметили, что изначально некоторые преподаватели утверждали, что информация о Колодяжном клевета, мол, все слухи, подтвержденной информации нет.

- Нас это не касается. Знаем о ситуации только из СМИ. Ректор не особо любит общаться со студентами. Его даже в лицо не все знают. Вот проректор Ходунов ходит на все мероприятия, в вузе вижу каждый день, всегда здоровается. Разговаривает со студентами, поддерживает активистов. Некоторые думают, что он и есть ректор, - отметила студентка.

Своим мнением поделился и выпускник вуза:

- Вообще хорошо, что он снял с себя полномочия. Изначально многим не нравилось, что убрали автоматы с кофе, парковку закрыли, а мест и так мало. Резонансный случай был, когда под видом практики всех выгнали на улицы считать пассажирский поток общественного транспорта, студентам не заплатили и копейки, - поделился бывший студент.

ИСТОЧНИК KP.RU