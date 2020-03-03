2020-03-03T09:28:26+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в Воронеже пошла на спад

За неделю количество заболевших снизилось на 20%
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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В последнюю неделю зимы гриппом и ОРВИ заболели 8933 жителей Воронежской области. Среди них 5839 детей. По данным эпидемиологов, уровень заболеваемости на сегодня на 25,2% ниже эпидпорога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемости снизилась на 20,9%, что говорит о том, что эпидемия гриппа пошла на спад.

Как и раньше, заболеваемость определяют дети, их в общей массе гриппующих 65,3%.

- По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, заболеваемость определяют вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии: грипп А, грипп В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

На территории региона на карантин закрыты 35 классов в 13-ти общеобразовательных учреждениях. Полностью приостановлен учебный процесс в 17 школах и 4 детсадах.

Напомним, в Воронеже на карантине находится семейная пара, летеашая в одном самолете с зараженным коронавирусом китайцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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