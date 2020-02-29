2020-02-29T10:59:23+03:00
Общество

Директор воронежского кинотеатра залез на «козырек» с анонсами фильмов для эксцентричного заявления

Но что значит надпись «Спасите Колю» - остается только догадываться
Олег ИВАНОВ
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В то же время в 2020 году, но только в октябре, действительно планируется премьера фильма «Спасите Колю»В то же время в 2020 году, но только в октябре, действительно планируется премьера фильма «Спасите Колю»Фото: СОЦСЕТИ
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27 февраля на фасаде кинотеатра «Пролетарий», где обычно анонсируют фильмы, появилось необычное название «Спасите Колю». Вот только среди лент, которые сейчас демонстрируются, таковой нет. Больше экспрессии этой необычной надписи добавил поступок гендиректора кинотеатра Николая Шалыгина - он сел на этот «козырек» с попкорном и болтал ногами, пока мимо него проходили десятки воронежцев. Многие горожане задались вопросом: «Что это значит?»

Знакомые Николая Шалыгина предполагают, что таким образом он дает понять, что ему нужен новый амбициозный проект. Примечательно, что сам Николая делал заявление, что в ближайшее время планирует оставить кинотеатр.

- Аншлаговых сеансов, идущих друг за другом, наши сотрудники не видели лет 18. И мне чертовски приятно оказаться тем директором, который смог дать им удовольствие от приятных отзывов довольных зрителей, - написал он.

В то же время в 2020 году, но только в октябре, действительно планируется премьера фильма «Спасите Колю» режиссера Дмитрия Губарева. В ней сыграют Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин и другие. Правда, это история о том, как дочь-бунтарка приводит в дом нового избранника, обреченного на суровое испытание от ее отца.

Отметим, что в конструктивное русло удалось повернуть события вокруг кинотеатра «Пролетарий» не сразу. В середине февраля 2018 года должен был приступить к обязанностям новый гендиректор Николай Шалыгин. На этом посту его желал видеть совладелец кинотеатра Игорь Бармин, а вот другой обладатель 50% акций Николай Кабанов был резко против. Шалыгина не пускали на рабочее место. В урегулирование конфликта даже вмешивалась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Директор воронежского кинотеатра залез на «козырек» с анонсами фильмов для эксцентричного заявления
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