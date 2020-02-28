На воронежской трассе загорелись два грузовика и легковушка

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:13:06+03:00

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Инцидент, в результате которого загорелись три машины, случился в Каширском районе 28 февраля. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в 21.20 на 560 км автодороги М4 «Дон» водитель грузового автомобиля (автовоза) боком протаранил движущийся в попутном направлении (в сторону Москвы) «Фольксфаген». После чего ехавший за ними грузовик «Тонар» столкнулся с автовозом. Из-за чего все машины загорелись.

- Пострадавших на месте ДТП нет. В связи с большим количеством обломков и угрозой возгорания других транспортных средств, движение на данном участке трассы было временно ограничено. По окончанию ликвидации - восстановлено, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе полиции.

Напомним, в регионе прогнозируют перепады температуры, при которых дороги покрываются льдом. Из-за чего Госавтоинспекция попросила водителей быть крайне осторожными. Особенно на мостах, подъемах и спусках, а также при резких поворотах.

ИСТОЧНИК KP.RU