Гаишники предупреждают воронежских водителей о ледяных дорогах

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:12:40+03:00

Особенно осторожно надо ехать в ночь на 1 марта

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В Воронежской области прогнозируют перепады температуры, при которой дороги покрываются льдом. Крайне осторожными нужно быть водителям в ночь на 1 марта, сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД. Особенно это касается движения на мостах, резких поворотах, подъемах и спусках.

В ГИБДД сообщают, что по данным экспертного центра «Движение без опасности», при движении легковой машины со скоростью 60 км/ч на сухой дороге длина остановочного пути составляет 62 метра, без учета скорости реакции водителя. А если трасса обледенела, это расстояние увеличивается почти втрое – до 184 метров.

Также полицейские напоминают: если увидели за пределами населенных пунктов, как по дороге или по ее краю идет пешеход, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области по телефонам 269-61-02 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU