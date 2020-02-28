В Воронеже Пенсионный фонд отказался выдавать женщине часть материнского капитала
Сотрудники областной прокуратуры проверили жалобу женщины на то, что в Пенсионном фонде ей отказали в предоставлении части материнского капитала 17-летнему сыну. Деньги она хотела потратить на репетитора. Работники надзорного ведомства указали чиновникам, что они нарушают закон. "КП" писала об этой истории.
Прокуратура внесла представление с требованием отдать положенные деньги женщине. В итоге ей перечислили 90 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили: женщины, получившие сертификат на материнский капитал, могут распоряжаться им в полном объеме либо по частям по ряду направлений, в том числе для получения образования ребенком.
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ИСТОЧНИК KP.RU