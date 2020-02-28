В Воронеже Пенсионный фонд отказался выдавать женщине часть материнского капитала

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:23:25+03:00

С 90 тысячами рублей чиновники расстались только после вмешательства прокуратуры

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Сотрудники областной прокуратуры проверили жалобу женщины на то, что в Пенсионном фонде ей отказали в предоставлении части материнского капитала 17-летнему сыну. Деньги она хотела потратить на репетитора. Работники надзорного ведомства указали чиновникам, что они нарушают закон. "КП" писала об этой истории.

Прокуратура внесла представление с требованием отдать положенные деньги женщине. В итоге ей перечислили 90 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили: женщины, получившие сертификат на материнский капитал, могут распоряжаться им в полном объеме либо по частям по ряду направлений, в том числе для получения образования ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU