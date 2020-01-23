Прокуратура подтвердила право жительницы Воронежа потратить маткапитал на репетитора для ребенка
Под правом потратить материнский капитал на обучение детей, как правило, подразумевается оплата его средствами коммерческого отделения вуза. Но жительница Воронежа посмотрела на сухую формулировку закона шире и решила направить положенные ей от государства деньги на услуги репетитора для своего ребенка.
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ИП - НЕ ПОЛОЖЕНО?
В сентябре женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда России с заявлением на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, где указала свое намерение потратить их на оплату услуг репетитора. Учитель был официально оформлен в качестве ИП, имел лицензию на образовательную деятельность и работал по договору. Однако Пенсионный фонд отказал заявительнице.
Тогда мама обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Воронежской области Татьяне Зражевской.
- Причиной отказа было указано то, что перечисление средств маткапитала на получение образования ребенком на расчетные счета индивидуальным предпринимателям противоречит нормам Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», - рассказала Татьяна Заржевская.
У ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Изучив доводы Пенсионного фонда и, сопоставив их с нормами законодательства, омбудсмен сочла, что отказ не основан на законе. Татьяна Заржевская направила в ведомство обращение о пересмотре решения. Когда в назначенный срок ответа не последовало, омбудсмен привлекла на помощь прокуратуру Воронежской области.
Рассмотрев рекомендации по восстановлению прав обладательницы сертификата на маткапитал, надзорное ведомство пришло к выводу, что решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на оплату образовательных услуг принято необоснованно и внесла представление управляющему Пенсионного фонда по Воронежской области об устранении нарушения федерального законодательства.
ПОТРЕБУЕТСЯ ПОПРАВКА В ЗАКОН
В Воронежском отделении Пенсионного фонда рассказали, что принятие окончательного решения по этому вопросу находится в полномочиях Москвы. В течение отведенного законом месяца, фонд изучит ситуацию и даст ответ:
- Пока в законе предусмотрено право использовать средства материнского капитала только на оплату услуг образовательных учреждений, - рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФ. - Чтобы исправить это, необходимо внести поправки на федеральном уровне. Если такое решение будет принято, то заявительнице дадут положительный ответ. Если нет – то придет отказ.
Впрочем, учитывая общий настрой президента на поддержку многодетных семей, скорее всего решение будет в пользу жительницы Воронежа, оговорился наш собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU