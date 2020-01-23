2020-01-23T11:51:26+03:00
Общество

Прокуратура подтвердила право жительницы Воронежа потратить маткапитал на репетитора для ребенка

Пенсионный фонд утверждает: для этого потребуются поправки в законе. При этом не исключает, что решение примут в пользу женщины
Елена ФЕДЯШЕВА
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Список распоряжения средствами маткапитала могут расширитьСписок распоряжения средствами маткапитала могут расширитьФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Под правом потратить материнский капитал на обучение детей, как правило, подразумевается оплата его средствами коммерческого отделения вуза. Но жительница Воронежа посмотрела на сухую формулировку закона шире и решила направить положенные ей от государства деньги на услуги репетитора для своего ребенка.

НА ОПЛАТУ УСЛУГ ИП - НЕ ПОЛОЖЕНО?

В сентябре женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда России с заявлением на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, где указала свое намерение потратить их на оплату услуг репетитора. Учитель был официально оформлен в качестве ИП, имел лицензию на образовательную деятельность и работал по договору. Однако Пенсионный фонд отказал заявительнице.

Тогда мама обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Воронежской области Татьяне Зражевской.

- Причиной отказа было указано то, что перечисление средств маткапитала на получение образования ребенком на расчетные счета индивидуальным предпринимателям противоречит нормам Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», - рассказала Татьяна Заржевская.

У ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Изучив доводы Пенсионного фонда и, сопоставив их с нормами законодательства, омбудсмен сочла, что отказ не основан на законе. Татьяна Заржевская направила в ведомство обращение о пересмотре решения. Когда в назначенный срок ответа не последовало, омбудсмен привлекла на помощь прокуратуру Воронежской области.

Рассмотрев рекомендации по восстановлению прав обладательницы сертификата на маткапитал, надзорное ведомство пришло к выводу, что решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на оплату образовательных услуг принято необоснованно и внесла представление управляющему Пенсионного фонда по Воронежской области об устранении нарушения федерального законодательства.

ПОТРЕБУЕТСЯ ПОПРАВКА В ЗАКОН

В Воронежском отделении Пенсионного фонда рассказали, что принятие окончательного решения по этому вопросу находится в полномочиях Москвы. В течение отведенного законом месяца, фонд изучит ситуацию и даст ответ:

- Пока в законе предусмотрено право использовать средства материнского капитала только на оплату услуг образовательных учреждений, - рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФ. - Чтобы исправить это, необходимо внести поправки на федеральном уровне. Если такое решение будет принято, то заявительнице дадут положительный ответ. Если нет – то придет отказ.

Впрочем, учитывая общий настрой президента на поддержку многодетных семей, скорее всего решение будет в пользу жительницы Воронежа, оговорился наш собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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