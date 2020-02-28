Девятимесячный малыш и четверо взрослых пострадали при столкновении БМВ с «Рено» в Воронеже

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:51:58+03:00

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Авария, в которой пострадали четверо взрослых и маленький ребенок, произошла 28 февраля в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 20.20 на улице 9 Января 32-летний водитель автомобиля БМВ Х5 не справился с управлением из-за плохой погоды и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Логан».

В результате пострадали водитель последней иномарки, трое его пассажирок (их возраст и личности уточняются), а также девятимесячный малыш. Всех доставили в больницу. На месте ДТП работают полицейские, они выясняют обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее «КП-Воронеж» сообщала, что в регионе прогнозируют перепады температуры, при которых дороги покрываются льдом. Из-за чего Госавтоинспекция попросила водителей быть крайне осторожными. Особенно на мостах, подъемах и спусках, а также при резких поворотах.

ИСТОЧНИК KP.RU