В Воронеже снесли половину забора, из-за которого поругались жители двух домов

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:38:27+03:00

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Радикально решился конфликт вокруг забора в районе дома № 38/4 на улице Хользунова. Ограждение все-таки снесли. На видео попал сам процесс уничтожения примерно половины забора. Слышны протестующие голоса жильцов, к которым коммунальные работники не прислушиваются.

Напомним, конфликт возник между жителями домов №№ 38/4 и 12 по улице Хользунова. Первые утверждают, что в их заборе проделывали дырку и через нее ходили соседи. По их словам, они кидали мусор в их контейнеры. Но самое страшное, что через дыру шастали всяческие сомнительные личности, в том числе и наркоманы.

У жильцов дома № 12 своя правда. Заключается она в том, что из-за забора приходится делать большой крюк, чтобы попасть на остановку транспорта или в аптеку. А ближний путь очень неблагоустроенный – там грязно и в темное время суток страшновато. К тому же (это подтвердили и в управе Коминтерновского района) часть забора стоит незаконно.

На днях все заинтересованные стороны, включая чиновников, провели своего рода выездное совещание. На нем решили положить нормальное покрытие на, так сказать, ближнем обходном пути. А жильцам дома № 38/4 дали две недели на нормальное оформление забора. Почему-то окончания этого срока ждать не стали.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/763628" frameborder="0"></iframe> Сносят забор на улице Хользунова.

ИСТОЧНИК KP.RU