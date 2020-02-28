2020-02-28T21:38:27+03:00
Общество

В Воронеже снесли половину забора, из-за которого поругались жители двух домов

Сделали это, несмотря на протесты людей [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Коммунальщики убирают забор.Коммунальщики убирают забор.Фото: предоставлено читателем.
Изменить размер текста:

Радикально решился конфликт вокруг забора в районе дома № 38/4 на улице Хользунова. Ограждение все-таки снесли. На видео попал сам процесс уничтожения примерно половины забора. Слышны протестующие голоса жильцов, к которым коммунальные работники не прислушиваются.

Напомним, конфликт возник между жителями домов №№ 38/4 и 12 по улице Хользунова. Первые утверждают, что в их заборе проделывали дырку и через нее ходили соседи. По их словам, они кидали мусор в их контейнеры. Но самое страшное, что через дыру шастали всяческие сомнительные личности, в том числе и наркоманы.

У жильцов дома № 12 своя правда. Заключается она в том, что из-за забора приходится делать большой крюк, чтобы попасть на остановку транспорта или в аптеку. А ближний путь очень неблагоустроенный – там грязно и в темное время суток страшновато. К тому же (это подтвердили и в управе Коминтерновского района) часть забора стоит незаконно.

На днях все заинтересованные стороны, включая чиновников, провели своего рода выездное совещание. На нем решили положить нормальное покрытие на, так сказать, ближнем обходном пути. А жильцам дома № 38/4 дали две недели на нормальное оформление забора. Почему-то окончания этого срока ждать не стали.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Сносят забор на улице Хользунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель «четырнадцатой» врезался в маршрутный ПАЗ и сбежал с места аварии
В Воронежской области на пожаре получили ожоги двое маленьких детей
Девятимесячный малыш и четверо взрослых пострадали при столкновении БМВ с «Рено» в Воронеже
В Воронеже предлагают лечить коронавирус книгой афоризмов
Гаишники предупреждают воронежских водителей о ледяных дорогах
В воронежском торговом центре загорелась вентиляция
В Воронеже снесли половину забора, из-за которого поругались жители двух домов
В Воронеже умерла заслуженный врач России Ксения Тумакова
В Воронеже прокуратура предостерегла от концерта с матом и пропагандой алкоголя для 16-летних подростков
Алексей Гордеев рассказал о своем главном достижении в Воронежской области
Сотрудникам воронежских ресторанов для профилактики коронавируса посоветовали носить маски
В Воронеже на видео попала пожарная машина, застрявшая в газоне
В Воронеже легковушка попала под тепловоз
В Воронежской области 74 населенным пунктам вернули букву «ё»
Воронежцы испугались подделок документов о правах на недвижимость
В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе 23-летнюю девушку