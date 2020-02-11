2020-02-11T13:24:35+03:00
Общество

В Воронеже из-за дырки в заборе поссорились жители двух домов

Одни упорно латают ограждение, другие его ломают
Юрий КОЗЛОВ
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Забор пока стоит целый. Надолго ли?Забор пока стоит целый. Надолго ли?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Конфликт разгорелся вокруг двора дома № 38/4 на улице Хользунова. Его жильцы хотят, чтобы к ним не ходили соседи. Не то чтобы они такие уж необщительные, просто поведение непрошеных гостей им не нравится. По словам жильцов, они привыкли мусорить на их территории. Плюс, что самое ужасное, к ним постоянно шастают наркоманы, ищущие закладки.

У соседей своя правда. Они утверждают, что забор, мешающий им проходить через чужой двор, поставлен на муниципальной земле незаконно. И с чувством восстановленной справедливости регулярно делают в нем дырку.

- Забор, действительно, стоит незаконно, - пояснили в управе Коминтерновского района. – Однако, насколько мы знаем, жильцы дома № 38/4 сейчас оформляют землю под ограждением как придомовую территорию в свою собственность. Жалоба на то, что забор препятствует проходу, поступила от жильцов дома № 12 по улице Хользунова. На данный момент забор подлежит сносу. Но когда до него дойдет очередь, пока непонятно – впереди него еще 900 самовольно построенных объектов, которые должны демонтировать раньше.

В управляющей компании «Лад», обслуживающей дом № 38/4, оперативный комментарий по поводу конфликта дать не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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