2020-02-27T23:26:56+03:00
Общество

В Воронежской области прокуратура начала проверку по факту затопления сельской улицы навозом

Экологическая катастрофа чуть не произошла в Лискинском районе
Ярослав ИВАНОВ
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фото Влад Тихонов.фото Влад Тихонов.
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Сотрудники Лискинской прокуратуры начали проверку по публикациям СМИ о нарушении агрофирмой в селе Средний Икорец санитарно-эпидемиологических требований к накоплению, транспортированию, утилизации отходов животноводства. Напомним, в «Комсомолку» звонили местные жители, рассказавшие, что навоз из сточных ям агропредприятия заполонил улицу. Еще бы сто метров – и экскременты попали бы в реку Икорец, так что до экологической катастрофы рукой подать...

- С территории фермы произошло сползание накопленного при содержании крупного рогатого скота навоза на улицу Нагорная села Средний Икорец общей протяженностью 700 м. Площадь загрязнения составила 2805 кв.м. Повреждения имущества граждан не установлено, попадание навоза в реку Икорец не зафиксировано. ОАО «Маяк» ведет работы по сбору и вывозу навоза на поля фильтрации, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Специалисты Росприроднадзора Воронежской области отобрали пробы почвы с места загрязнения для исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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