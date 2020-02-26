2020-02-26T12:16:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области улицу села затопило навозом

Экскременты животных едва не добрались до реки Икорец
Юрий КОЗЛОВ
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Навоз до сих пор до конца не убрали.Навоз до сих пор до конца не убрали.Фото: Влад Тихонов.
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В редакцию «КП-Воронеж» обратилась жительница села Средний Икорец Лискинского района Наталья Тимошинова. Она рассказала, что во вторник, 25 февраля, сточные ямы местного агропредприятия переполнились, и навоз полился прямо на улицу.

- Мы шли с работы и как раз в это время (около шести вечера) вся эта гадость заполнила улицу, - рассказала Наталья. – Случилось это в том месте села, где совсем недалеко и до ростовской трассы, и до реки Икорец, недалеко располагается известный санаторий. Часть экскрементов откачали вечером и ночью, но осталось еще немало. Самое главное – на предприятии никто не принимает никаких мер. А если в следующий раз все это доберется до речки? И так вчера 100 метров всего до нее оставалось. Может случиться экологическая катастрофа.

На предприятии из трех указанных в открытых источниках телефонах по двум сообщили, что они не существуют, а еще один был постоянно занят. В прокуратуре Лискинского района заявили, что пока официального заявления по поводу ЧП к ним не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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