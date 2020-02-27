Каждый пятый воронежец оставлял машину в центре города, не оплачивая парковку

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:41:40+03:00

Только 8,5% ответили, что всегда платили за место для машины на специальных участках Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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18 февраля в третьем чтении Госдума внесла изменения в статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения в федеральном законодательстве дадут возможность специальной административной комиссии при районной управе выписывать штрафы за неоплаченную парковку.

Социологическая служба «Ваше мнение!» по просьбе «КП-Воронеж» обратилась с вопросом к горожанам: «В течение года вы, когда оставляли автомобиль в центре города на платной парковке, оплачивали ее или же нет?»

Оказалось, что больше половине опрошенных (64,5%) по тем или иным причинам не приходилось сталкиваться с платной парковкой в центре города.

Только 8,5% ответили, что всегда платили за место для машины на специальных участках. Были ли они честны? Трудно сказать. Если да, то бояться штрафов им точно не нужно.

Другие 8,5% признались, что перестали платить, когда стало известно, что штрафы не приходят. Вероятно, теперь они изменят свою позицию. Еще 14% просто принципиально никогда за парковку не платили, хотя оставляли машину там, где им удобно – то есть занимали платные места. Если объединить эти группы, получится, что каждый пятый воронежец не тратил ни рубля в последнее время на парковку.

Есть еще 4,5% везунчиков, которые всегда находили бесплатное место в центре. Но было ли это место действительно бесплатным? И как будет обстоять дело с такими участками после изменений в законодательстве? Вопрос открытый.

Напомним, 1 октября 2018 года в Воронеже запустили систему платных парковок. От автомобилистов потребовали 40 рублей в час. За неоплату парковки пообещали штраф - 1500 рублей. Мы разбирали, кому может грозить штраф за неоплаченную парковку в центре Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU