Сенатор Сергей Лукин: Парламентарии единогласно поддержали закон о бесплатном горячем питании школьников начальных классов
На очередном 475 заседании Совета Федерации были одобрены законопроекты, направленные на реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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- Национальным приоритетом главой государства объявлено сбережение и умножение нашего народа, и сегодня важные инициативы Президента обретают форму законов, - подчеркнул член СФ от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.
ИСТОЧНИК KP.RU