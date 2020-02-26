2020-02-26T18:49:14+03:00
Общество

В Воронеже должникам по платным парковкам обещают амнистию на 7-10 суток

Тем временем законопроект, разрешающий юридический казус, из-за которого долго не могли брать штрафы, одобрили в Совете Федерации
Юрий КОЗЛОВ
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Час расплаты обещали немного оттянуть.Час расплаты обещали немного оттянуть.Фото: из архива «КП»
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В мэрии Воронежа рассказали, когда собираются начать брать штрафы за незаконную парковку. Напомним, долгое время административные комиссии по закону не могли запрашивать сведения о нарушителях в ГИБДД. И тем самым деятельность платных парковок оказалась фактически парализована.

Власти, впрочем, достаточно быстро подготовили законопроект, ликвидирующий этот юридический казус. На днях он был одобрен в Совете Федерации. Согласно документу, в статью 26.10 КоАП РФ внесут изменения, касающиеся возможности получения сведений о нарушителях (в том числе и правил парковки) в электронном виде. А в статью 28.1 добавят пункт о том, что дело будет считаться возбужденным с момента вынесения уполномоченным органом (в случае с парковками административной комиссией) определения об истребовании сведений о собственнике машины.

После того, как законопроект подпишет президент, в течение недели его обязаны опубликовать, и через десять дней после этого он вступает в законную силу. Так вот, в мэрии сообщили, что готовы еще больше оттянуть срок, когда реально будут приходить штрафы. Минимум на семь, максимум – на десять дней. Таким образом, учитывая все эти факторы, первые штрафы будут приходить, скорее всего, в середине – конце марта. А значит, будут учитываться нарушения с середины-конца января, то есть, за последние два месяца.

В городской администрации также напомнили, что с момента вынесения штрафа у водителей есть десять дней на то, чтобы его обжаловать (если для этого есть реальные основания). После истечения этого срока дают 60 суток на то, чтобы его оплатить. И только затем в дело вступают служебные приставы. У них будет два года на то, чтобы взыскать сумму штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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