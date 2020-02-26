2020-02-26T15:38:30+03:00
Общество

Одну из улиц Воронежа перекроют из-за строительства нового корпуса онкодиспансера

Как долго продлится ограничение, не уточняется
Олег ИВАНОВ
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С 26 февраля в Воронеже будет закрыто движение по улице Достоевского. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с началом строительства хирургического корпуса БУЗ ВО «Воронежский областной клинический диспансер».

То есть с 26 февраля и до окончания строительства будет закрыто движение по участку от улицы Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова.

Напомним, до 26 февраля принимают заявки на разработку рабочей документации и строительство хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Медучреждение должны возвести по адресу: улица Вайцеховского, 4. Начальная, она же максимальная, цена контракта - 2,98 млрд рублей. Ожидается, что деньги на эти цели выделит федеральный бюджет.

В институте «Гипрокоммундортранс» подробно рассказывали о том, каким будет новое здание онкодиспансера. С учетом уклона участка спроектировали вытянутое прямоугольное здание переменной этажности (три, восемь и девять этажей) и гараж с подземной четырехуровневой парковкой для 297 автомобилей.

Подрядчику предстоит к июню 2023 года завершить четыре этапа строительства. Медучреждение будет рассчитано на 340 коек, также там разместят административный и операционные блоки и различные профильные отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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